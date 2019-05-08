مقتل طفلين بحادث دهس أطفال في اليابان

هبة بريس - وكالات

قتل طفلان وأصيب 13 شخصا، معظمهم أطفال، جراء حادث دهس سيارة لمجموعة من أطفال إحدى الرياض بمدينة أوتسو اليابانية.

وأفادت وكالة “كيودو” اليابانية بأن الحادث وقع عندما كان الأطفال في الشارع، مشيرة إلى أنه تم نقل 13 طفلا ومعلمين اثنين إلى المستشفى. وأشار إلى أن حالة 4 مصابين حرجة.

وأضافت الوكالة أن اثنين من الجرحى وهما رضيع ورضيعة لقيا مصرعهما فيما بعد.

وذكرت أن عمر الأطفال المصابين يتراوح بين سنتين و3 سنوات.

ويتم حاليا تحديد ملابسات الحادث. وتدل المعلومات التمهيدية على أن السيارة قبل دهسها للأطفال اصطدمت بسيارات أخرى.

وهذه الحادثة هي الثانية من نوعها في اليابان في الأسابيع الأخيرة. ففي 19 أبريل الماضي دهست سيارة كان يقودها سائق في الـ87 من عمره لحشد من الناس في العاصمة اليابانية طوكيو، الأمر الذي أسفر عن مصرع طفلة (3 أعوام) وأمها وإصابة 8 آخرين.

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