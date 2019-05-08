الملك يهنئ العائلة الملكية البريطانية بقدوم المولود الجديد: “نتمنى له حياة زاهرة”

نُشر بتاريخ :  2019-05-08 - 09:10
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقيات تهاني إلى كل من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، عاهلة المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي، ولي العهد، الأمير تشارلز، وصاحبي السمو الملكي دوق ودوقة ساسكس، وذلك بمناسبة ازديان فراش صاحبي السمو الملكي دوق ودوقة ساسكس بمولود بكر.

وأعرب صاحب الجلالة في هذه البرقيات عن مشاطرة جلالته لعائلتهم الملكية الجليلة أفراحها وبهجتها بهذا الحدث السعيد، وعن أطيب متمنيات جلالته لهم بموصول الأفراح والمسرات، وموفور الصحة والهناء، وللمولود الجديد بحياة زاهرة مفعمة بالمحبة والسعادة.

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