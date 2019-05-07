تقرير : ما يقارب 150 مليار درهم عائدات الضرائب بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

ما يقارب 150 مليار درهم هي قيمة صافي العائدات الضريبية التي تم تسجيلها خلال سنة 2018 في المغرب، وذلك وفق ما أعلن عنه تقرير حديث للمديرية العامة للضرائب، والذي كشف أيضا عن نسبة الامتثال لدى بعض المهن الحرة والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 20%.

وبحسب التقرير السنوي لأنشطة المديرية العامة للضرائب بالمغرب، فقد بلغ صافي العائدات الضريبية برسم عام 2018 حوالي 149.8 مليار درهم، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بسنة 2017.

وقد تم تحصيل النسبة الأكبر من العائدات عبر الأداء الإلكتروني، إذ يسجل التقرير إجراء مليونين و793 ألفا و181 عملية دفع إلكتروني مقابل إيرادات بلغت 120 مليار درهم، وهو ما يعادل 85% من إجمالي الإيرادات الضريبية مقارنة بـ76% خلال سنة 2017.

وتتصدر الضريبة على الشركات حصة العائدات الضريبية المؤداة عن بعد، بحيث بلغت خلال السنة الماضية 48 مليار درهم، تليها الضريبة على القيمة المضافة بـ37 مليار درهم، ثم الضريبة على الدخل بـ27 مليار درهم، وواجبات التسجيل والتنبر بـ9 ملايير درهم.

وتشير المديرية إلى شروعها خلال السنة الماضية في عملية تحليل الالتزامات المتعلقة بالإقرار لبعض المهن الحرة ويتعلق الأمر بالأنشطة الطبية وتشمل الأطباء المتخصصين والأطباء العامين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون والصيادلة، والأنشطة القانونية وتشمل المحامين، ثم الأنشطة العقارية وتشمل المهندسين المعماريين والمساحين العقاريين والمهندسين الطوبوغرافيين.

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