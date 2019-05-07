بوعشرين للمحكمة : اذا قررتم المواصلة سأكون معكم جسدا بدون عقل

هبة بريس ـ الرباط

استجابت المحكمة، اليوم الثلاثاء، لطلب توفيق بوعشرين مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″ الذي التمس التاجيل وذلك نظرا لحالة الإعياء التي ألمت به.

وطلب بوعشرين الكلمة متمسا التاخير حيث قال ا: “أنا في المحكمة منذ الحادية عشر صباحا الشرطة جاءت إلى السجن في العاشرة والنصف، إني جد مثعب وإذا قررتم المواصلة سأكون معكم جسدا من دون عقل” وهو ما جعل المحكمة تقرر التاجيل الى غاية الثلاثاء المقبل .

وقضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 200 الف درهم بعد ادانته بارتكاب عدة جنايات.

كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا ونشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.

وتوبع بوعشرين امام غرفة الجنايات في حالة اعتقال من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.

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