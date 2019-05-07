سخط واسع بسبب تدمير لوحة فنية بأحد أحياء سوق الأربعاء

هبة بريس ـ الرباط

عبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب عن امتعاضهم وغضبهم من تشويه جدارية فنية في مدينة “سوق الأربعاء”.

بدأت القصة عندما تشارك فنان الغرافيتي عثمان أومبا، عبر حسابه في فيسبوك، صورة للجدارية مباشرة بعد أن أنهى الاشتغال عليها.

وحصدت الرسمة التي تصور سيدة بملامح مغربية إعجاب العديد من المدونين، غير أن صاحبها فاجأ الجميع حين تشارك بعد ذلك بساعات قليلة صورة لها وقد تم تشويهها بصباغة بنّية غطت ملامحها، وأرفقها بتعليق “فحالي كانو كيساينوني غير نكملها” وأردف “المهم شكرا بجهد لأي واحد فاق مع 4 دليل باش يجي يخسرها”.

عدد كبير من مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع المنشور وتداولوا صورة للجدارية قبل وبعد “العبث فيها”، وعبروا عن امتعاضهم واستيائهم الشديدين جراء ما تعرضت له.

وكتب ناشط فيسبوكي “والله حتى حشمت نپارطاجي هادشي ولكن ماخاصش يتسكت عليه.. للأسف الشديد فنان مبدع يرسم جدارية رائعة ويأتي أحدهم لا علاقة له بالفن لا من قريب ولا من بعيد ويقوم بإفسادها ما هذا يا وطني وإلى أين؟”.

كما عبر عدد كبير من المتفاعلين الآخرين عن أسفهم لما حدث وتضامنهم مع صاحب الرسمة الذي أكد في تدوينة لاحقة أنها ليست المرة الأولى أو الثانية التي يواجه فيها موقفا مماثلا، مبديا أمله هو وجميع فناني الغرافيتي في أن “تتغير العقليات”.

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