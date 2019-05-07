أفضل مدافع شاب في العالم يرفض مانشستر يونايتد

هبة بريس ـ رياضة

رفض مدافع نادي أياكس أمستردام ومنتخب هولندا لكرة القدم، ماتياس دي ليخت، الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن المدافع، الذي يُنظر إليه بأنه يملك كافة المقومات لكي يكون الأفضل في مركزه لسنوات طويلة، رفض عرضاً كبيراً للالتحاق بصفوف “الشياطين الحُمر”، بداية من هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن “دي ليخت”، رفض حمل قميص اليونايتد، رغم أن النادي الإنجليزي العريق حدد 70 مليون يورو مبلغاً لانتقاله إلى ملعب “أولد ترافورد”.

وأشارت إلى أن إدارة النادي الإنجليزي كان يُبدي حماسة كبيرة للتوقيع مع دي ليخت، خاصة أن المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير طلبه بالاسم لترميم خط الدفاع المتهالك.

ولفتت إلى أن المدافع الهولندي، الذي يحمل شارة قيادة أياكس أمستردام رغم أنه لم يكمل عامه الـ20 بعد، رفض فكرة الانتقال إلى اليونايتد بشكل قاطع، بعد فشل الفريق العريق في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وتأكد رسمياً أن فريق سولسكاير لن يحتل في الدوري الإنجليزي الممتاز أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للبطولة القارية الأشهر في العالم، بعد ضمان الثلاثي مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي التأهل لـ”ذات الأذنين”، فيما انحصر الصراع على البطاقة الرابعة بين الفريقين اللندنيين؛ توتنهام وآرسنال.

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