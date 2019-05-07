برلماني : مناطق عديدة لم تستفد من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة

هبة بريس ـ الرباط

كشف عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن عددا كبيرا من المناطق في المغرب لم تستفد بعد من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي.

وأوضح بنعزوز، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي عقدها مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 7 ماي 2019، أنه من بين أبرز التوصيات التي خرج بها تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة إطلاق برنامج لجبر الضرر الجماعي بشكل يسمح بإعادة الاعتبار للمناطق والجماعات التي عانت بشكل جماعي وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة من آثار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال رئيس الفريق البرلماني “جبر الضرر الجماعي شكل سبقا بالنسبة لبلادنا في مجال العدالة الانتقالية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لكن للأسف لم تتم مواكبة هذه العملية من قبل الحكومة حيث لازالت مناطق كثيرة بورزازات وزاكورة والناظور والحسيمة وغيرها لم يتم، لحدود اليوم، توفير الخدمات الأساسية للساكنة وفك العزلة عنهم”، مطالبا الحكومة بإطلاق المسلسل التدريجي للتمييز الإيجابي لفائدة هذه المناطق حتى تستفيد بصورة فعلية من المجهود التنموي في مختلف المجالات.

وردا على التدخل اعلاه قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على 149 مشروع من أجل فك العزلة والتنمية البشرية للأقاليم والمناطق التي عرفت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف الرميد أن هذا العمل يأتي في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مؤكدا أن جبر الضرر الجماعي هو إنجاز وطني كبير، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لازال يتابع وينفذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن 21 إقليما في حاجة إلى جهد خاص من أجل فك العزلة ورفع الحيف وتنمية كل الأقاليم المتضررة.

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