عريضة دولية تطالب المغرب بإصدار عفو عن معتقلي “الريف”

هبة بريس ـ الرباط

دشن نشطاء مغاربة حملة دولية للمطالبة بإصدار عفو عام عن معتقلي حراك الريف بالمغرب، على الموقع العالمي للعرائض “أفاز”.

وقال المشرفون على الحملة إنها تأتي بهدف “إصدار عفو عام على المعتقلين على خلفية حراك الريف، لما في هذا الإجراء من مصلحة للدولة المغربية، والصورة الحقوقية للمملكة، وكذا مصلحة المعتقلين وذويهم”.

وتهدف العريضة التي حصدت اكثر من 600 توقيع ساعات بعداطلاقها إلى “جمع مليون توقيع لتوجيهها للسلطات المغربية ممثلة بالملك والحكومة والبرلمان، وفق الفصل 71 من دستور المملكة والظهير رقم 1-16-107 المؤطر للعرائض”.

وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطلع أبريل الماضي، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، التي تراوحت ما بين سنة و20 سنة سجنا نافذا.

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