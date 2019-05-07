“تطوير الكفاءات الفردية و الجماعية للرأسمال البشري” موضوع اتفاقية بين الصحة وال”ISCAE”

نُشر بتاريخ :  2019-05-07 - 16:54
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هبة بريس

وقع كل من الكاتب العام لوزارة الصحة هشام نجمي ،و المديرة العامة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ندى البياز ،و مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية عبد المنعم بليلة ، الجمعة في الدار البيضاء ، اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف ، تهم تطوير الكفاءات الفردية و الجماعية للرأسمال البشري.

و في كلمة بالمناسبة ، اعتبر نجمي أن هذه الاتفاقية تأتي تكريسا لتوجهات وزارة الصحة ،و التي تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري من خلال تطوير الكفاءات الفردية و الجماعية بغية تمكينه من مواكبة إصلاح المنظومة الصحية و الرفع من مستوى التنافسية.

و أضاف أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا الى إعداد المسيرين لمسؤوليات جديدة ، علاوة على تطوير إمكانيات و قدرات مهنيي الصحة من خلال التكوين المستمر.

و أشار الى أن وزارة الصحة وشريكها سيعملان بشكل مستمر مضامين و بيداغوجية التكوين بهدف ملاءمته مع حاجيات القطاع الصحي و تكثيف فرص التشارك و تبادل الخبرات من أجل رؤية أكثر شمولية للقضايا المتعلقة بالخدمات الصحية.

وموازة مع ذلك ، تعتزم الوزارة من خلال هذه الاتفاقية ، تقوية العلاقة مع الشركاء و خلق دينامية جديدة مع الجهات الفاعلة الاقتصادية و الاجتماعية ،من حيث المناقشة و البحث في مجال التدبير الصحي.

من جهتها ، أفادت البياز بأن هذه الاتفاقية الإطار، الموقع مع وزارة الصحة ، تنص على تعهد الطرفين بالتعاون ، لا سيما في مجالات التكوين المستمر في جميع أشكاله ، لوضع برامج التكوين التنفيذية لمجموعة المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات ( الماستر في ادارة الاعمال ،و الماستر المتخصصة ،والشهادات المتخصصة) و / أو برامج التكوين والمواكبة الملائمة.

و تهم الاتفاقية أيضا تسجيل 12 من كبار الاطر ومديري الوزارة في برنامج التعليم المستمر “إدارة وتسويق الصحة”.

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