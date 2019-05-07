“تطوير الكفاءات الفردية و الجماعية للرأسمال البشري” موضوع اتفاقية بين الصحة وال”ISCAE”

هبة بريس

وقع كل من الكاتب العام لوزارة الصحة هشام نجمي ،و المديرة العامة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ندى البياز ،و مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية عبد المنعم بليلة ، الجمعة في الدار البيضاء ، اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف ، تهم تطوير الكفاءات الفردية و الجماعية للرأسمال البشري.

و في كلمة بالمناسبة ، اعتبر نجمي أن هذه الاتفاقية تأتي تكريسا لتوجهات وزارة الصحة ،و التي تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري من خلال تطوير الكفاءات الفردية و الجماعية بغية تمكينه من مواكبة إصلاح المنظومة الصحية و الرفع من مستوى التنافسية.

و أضاف أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا الى إعداد المسيرين لمسؤوليات جديدة ، علاوة على تطوير إمكانيات و قدرات مهنيي الصحة من خلال التكوين المستمر.

و أشار الى أن وزارة الصحة وشريكها سيعملان بشكل مستمر مضامين و بيداغوجية التكوين بهدف ملاءمته مع حاجيات القطاع الصحي و تكثيف فرص التشارك و تبادل الخبرات من أجل رؤية أكثر شمولية للقضايا المتعلقة بالخدمات الصحية.

وموازة مع ذلك ، تعتزم الوزارة من خلال هذه الاتفاقية ، تقوية العلاقة مع الشركاء و خلق دينامية جديدة مع الجهات الفاعلة الاقتصادية و الاجتماعية ،من حيث المناقشة و البحث في مجال التدبير الصحي.

من جهتها ، أفادت البياز بأن هذه الاتفاقية الإطار، الموقع مع وزارة الصحة ، تنص على تعهد الطرفين بالتعاون ، لا سيما في مجالات التكوين المستمر في جميع أشكاله ، لوضع برامج التكوين التنفيذية لمجموعة المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات ( الماستر في ادارة الاعمال ،و الماستر المتخصصة ،والشهادات المتخصصة) و / أو برامج التكوين والمواكبة الملائمة.

و تهم الاتفاقية أيضا تسجيل 12 من كبار الاطر ومديري الوزارة في برنامج التعليم المستمر “إدارة وتسويق الصحة”.

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