فرنسا .. مسلح يحتجز رهائن داخل متجر لبيع السجائر بتولوز

هبة بريس - وكالات

احتجز رجل مسلح خمسة أشخاص كرهائن، اليوم الثلاثاء، في متجر لبيع السجائر قرب مدينة تولوز الفرنسية، حسب وسائل إعلام محلية.

وقال موقع “Actu.fr” الإخباري إن الحادث وقع في بلدة بلانياك في إقليم غارون العليا الفرنسية.

فيما نقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن المسلح هدد بإطلاق النار على رجال الشرطة. وأشار شاهد عيان إلى أن خمسة أشخاص ما زالوا محتجزين داخل المبنى.

وتابع الموقع أن منفذ العملية طلب وصول مفاوض وأن طوقا أمنيا تم فرضه في محيط المتجر، مع إرسال فريق معزز من القوات الأمنية الخاصة إلى المكان.

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