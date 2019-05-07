يهم الطلبة المغاربة .. اليابان تخصص منحا دراسية بهذه الشروط

هبة بريس

أطلقت سفارة اليابان في المغرب، مؤخرا، مباراة للحصول على منح دراسية برسم السنة المالية 2020، لفائدة الطلبة المغاربة.

وذكر بلاغ للسفارة أن هذه المنح التي تقدمها الحكومة اليابانية تهم ثلاث فئات، أولها منحة البحث بالنسبة للطلبة الحاصلين على الإجازة فما فوق، لمدة سنة ونصف أو سنتين، وثانيها منحة للحاصلين على باكالوريا في شعبتي العلوم والآداب، لمدة خمس سنوات ( سبع سنوات بالنسبة للطب وطب الأسنان والطب البيطري)، وآخرها منحة للطلبة الحاصلين على الباكالوريا الراغبين في متابعة تكوين مهني تطبيقي، لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح البلاغ أن جميع المعلومات المتعلقة بهذه المنح، وشروط التسجيل في المباراة الانتقائية وروابط تحميل الاستمارات توجد على الموقع الإلكتروني للسفارة اليابانية بالرباط (www.ma.emb-japan.go.jp).

وأشار إلى أنه يتوجب على الراغبين في المشاركة في المباراة المذكورة إرسال ملفات تسجيلهم بواسطة البريد للسفارة اليابانية، مع توضيح نوعية المنحة المطلوبة على الظرف، أو إيداعه مباشرة، وذلك قبل تاريخ 17 ماي 2019 بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة للمنح، و 24 ماي 2019 بالنسبة للفئة الأولى.

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