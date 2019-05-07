ثلاثة مشاريع مراسيم على طاولة مجلس الحكومة

هبة بريس

يترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الخميس 09 ماي، مجلسا للحكومة، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الشباب والرياضة حول السياسة المندمجة للشباب.

ويتدارس المجلس إثر ذلك، يضيف البلاغ، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالجودة والسلامة الصحية لبعض المشروبات التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، والثالث بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الالكترونية.

ويختم المجلس أشغاله، حسب المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0