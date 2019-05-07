الساحة الفنية المغربية تفقد الممثل ” أحمد أزناك”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاجأ متتبعو الشأن الفني بالمغرب اليوم الثلاثاء فاتح رمضان ، بخبر وفاة الممثل أحمد أزناك، بعد صراع طويل مع المرض .

المرحوم وافته المنية بعد أن تدهورت صحته، مما استدعى بعائلته الى توجيهه الى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل إسعافه، لكن الاقدار شاءت أن تخطف أحد الوجوه الفنية المغربية الامازيغية .

وندد متتبعون لمسيرة الراحل بالتجاهل الغير المبررة للجهات المسؤولة عن الشأن السينمائي والثقافي، تجاه أحد أهرام السينما الأمازيغية المغربية.

يشار إلى أن الممثل المغربي الراحل عن عمر يناهز 63 سنة “أحمد ازناك”، قد ازداد بالعكاري، و شارك في عدد مهم من الأعمال الفنية المختلفة بالدارجة المغربية والأمازيغية بين الأفلام والأعمال السينمائية.

ومن المتوقع أن يوارى جثمان الراحل الثرى غدا الأربعاء بأكادير .

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