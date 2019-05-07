محسوبون على البام و البيجيدي يحصارون رئيس مجلس سيدي سليمان

هبة بريس- سيدي سليمان

في تطور مثير شهدت قبل قليل دورة المجلس الجماعي لسيدي سليمان، حالة من الفوضى و الاحتقان جراء “هجوم” مجموعة من الشباب، أغلبهم من ذوي السوابق العدلية محسوبون على البام و البيجيدي، حيث ساهم هؤلاء في نسف دورة المجلس الجماعي، التي اضطر معها “طارق العروصي” رئيس المجلس رفعها إلى حين توفير السلامة الأمنية.

و شوهد مجموعة من النساء المياومات و الشباب وهم يرفعون شعارات مناوئة لرئيس المجلس الجماعي، و مؤيدة للمقاول محمد لعروصي العضو بالمجلس الجماعي لسيدي سليمان عن حزب الأصالة و المعاصرة.

و بالرغم من الاضطراب الذي عرفه سير أشغال دورة المجلس الجماعي، إلا أن السلطات المحلية و الجهات الأمينة، وقفت عاجزة عن أي ردة فعل، في الوقت الذي ظل فيه رئيس المجلس الجماعي محاصرا داخل سيارته لأكثر من نصف ساعة أمام قاعة الخزانة البلدية.

هذا وستعود هبة بريس لنقل تفاصيل و مستجدات هاته الدورة الساخنة.

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