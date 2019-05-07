الكاف في ورطة بسبب التحكيم

هبة سبور

سيكون الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في ورطة حقيقية قبل نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بين الوداد الرياضي والترجي التونسي ،بسبب إلتزام الحكام المرشحين لقيادة هذه المباراة بكاس العالم للشباب في بولندا في الفترة مابين 23 ماي و15 يونيو.

ويتلعق الأمر بالإثيوبي باملاك تيسيما، والغامبي باكاري جاسام،المصري جهاد جريشة ،وسيكون الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والجابوني إيريك أطوجو الخيار الأبرز للكاف في حالة فشله في إقناع الفيفا بالتخلي عن هؤلاء الحكام.

وسيكون لقاء ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 24 مايو 2019 على أرضية ملعب مولاي عبد الله ،فيما لقاء الإياب سيجرى على ملعب رادس في 31 ماي 2019.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0