السجن النافذ لمستشار جماعي بسبب النفقة‎

ضاهر محمد؛ مراكش

أدانت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بايمنتانوت، يوم امس الإثنين سادس ماي، وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية في حالة اعتقال، عضو مستشار بجماعة المزوضية، بشهرين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، من أجل عدم أداء النفقة.

وتعود فصول النازلة، حينما أوقفت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بشيشاوة، يومه الخميس 25 أبريل الماضي، عضو بالمجلس الجماعي للمزوضية، مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية، من أجل عدم أداء النفقة.

وبحسب مصادر عليمة، فالموقوف المنتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، صدرت في حقه برقية بحث وطنية منذ شهور من طرف درك شيشاوة، من أجل عدم أداء مبلغ النفقة لفائدة طليقته والذي يفوق قدرها 16 ألف درهم.

هذا وقد تم إيقاف العضو المذكور بمركز جماعة المزوضية، واقتياده إلى مركز الدرك الملكي بشيشاوة، وبعد الإستماع إليه في محضر قانوني، تم وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، من أجل المنسوب إليه، إلى حين جرى تقديمه أمام أنظار العدالة.

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