فاجعة .. فتاة تنتحر أمام عشيقها بفندق بأكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أقدمت فتاة، في الثلاثينيات، من عمرها، على وضع حد لحياتها، عبر رمي نفسها من أحد طوابق فندق مصنف بأكادير .

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن الهالكة سائحة أجنبية، زارت مدينة أكادير التي تفضلها، مؤخرا، غير أن هذه الاخيرة اقدمت على وضع حد لحياتها في الساعات الاولى من صباح يوم أمس الاثنين ، بعد رمي نفسها من طابق علوي، لتصطدم بأرضية بهو الفندق .

وكانت الهالكة، قد دخلت في حوار قبل انتحارها، مع عشيقها، ورغم توسلاته لها للعدول عن فكرة الانتحار، غير أن الوقت لم يكن رحيما بها، فسقطت أمام أعينه، ووسط دهول زبناء وموظفي الفندق.

وكانت الهالكة وعشيقها، على موعد يوم واحد، للعودة الى ديارهم، غير ان الاقدار، شاءت أن تفرق بينهما هذا الشكل المأساوي.

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