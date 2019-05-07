بعد خمسة أيام..انتشال جثة تلميذ من مياه أم الربيع‎

محمد منفلوطي_هبة بريس

بعد خمسة أيام من العمل الشاق بحثا وتنقيبا عن جثة التلميذ الذي قضى نحبه غرقا بمياه أم الربيع على مستوى مشرع بن عبو نواحي سطات، تمكنت عناصر الوقاية المدنية صباح اليوم الثلاثاء من انتشال جثته ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات حيث من المرجح ان يتم اخضاع جثته للتشريح الطبي للوقوف على ملابسات الحادث بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ويذكر، ان فرق الغطاسين وعلى مدى خمسة ايام وهي تباشر بحثها على طول النهر بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمشرع بن عبو، قبل ان يتم العثور عليها، وهي تعود لتلميذ كان يتابع دراسته بالاولى باك بالثانوية التاهيلية سيدي محمد بن رحال الذي اختفى عن الانظار وهو في رحلة استجمام رفقة اصدقائه، قبل ان يتم العثور على ملابسه وهاتفه النقال على ضفاف الوادي.

واقعة اليوم تعيد الى الاذهان واقعة الغرق التي اودت بحياة أم وصغارها في وقت سابق، وهم يحاولون قطع الوادي على الواح خشبية وعجلات مطاطية، وهي الكارثة الانسانية التي خلفت ردود أفعال متباينة بين مختلف المتدخلين والمتتبعين للشأن المحلي خلال السنة الماضية، الذين طالبوا بوقف مثل المآسي والعمل على ايجاد مقاربة من شانها أن تسهل تنقل المواطنين بين الضفتين المنتميتين لإقليمي سطات وقلعة السراغنة، فيما طالب آخرون المنتخبين محليا واقليميا بالتفكير وفق رؤية تبصرية مستقبلية لتحويل هذا الفضاء الرائع من مستنقع للموت الى منتجع سياحي، وتوفير فرص للشغل لأبناء المنطقة وتسهيل عبور النهر من خلال انشاء ممرات آمنة بدل مراكب الموت التقليدية؟، وتكاثف الجهود لدعم هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية للمساهمة في تعزيز المسيرة التنموية للمغرب عامة و لمدينة سطات خاصة، وفي تنمية دور المجتمع المدني في الرفع من نسق حماية البيئة وخلق فضاءات سياحية، بما سيساعد على كسب رهـان التنمية المستدامة الـذي أصبح من رهـانات السـاعـة لا فقط في وطننـا بل أيضـا في جـل دول العالم، وهـو رهـان ارتقـى بـه ملك البلاد محمد السادس نصره الله إلى مستوى الأولوية المطلقة في المسيرة التنموية للمغرب وجعله الهدف المشترك لكل السياسات من خلال مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة.

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