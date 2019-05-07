سبعة لاعبين تونسيين مهددون بالتوقيف من طرف الكاف

هبة سبور

كشفت تقارير صحفية أن 7 لاعبين من نادي الصفاقسي التونسي تنتظرهم عقوبة قاسية من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الإعتداء على الحكم السنغالي ماجيتي نداي بعد نهاية المباراة التي جمعت نهضة بركان ونادي الصفاقسي برسم إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسب نفس المصدر فإن الأسماء المتهمة بالإعتداء على الحكم السنغالي ،والتي أظهرتها عدسات الكاميرة : حمزة المثلوثي – هاني عمامو – صبري بن حسن – نسيم هنيد – حمزة الجلاصي – أيمن دحمان –حسام دفوف والمعد البدني مهدي مرزوق.

يذكر أن الفريق البركاني تأهل للمباراة النهائية لكأس الكاف للمرة الأولى في تاريخه ،بعدما قلب الطاولة على الصفاقسي الذي إنتصر في لقاء الذهاب بهدفين لصفر ،وسيواجه الفريق البركاني في المباراة النهائية الزمالك المصري والذي تفوق بدوره على فريق تونسي هو النجم الساحلي .

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