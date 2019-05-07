أردوغان: قرار إعادة انتخابات اسطنبول خطوة مهمة لتعزيز ديمقراطيتنا

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول خطوة مهمة و”الخطوة الأفضل” نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد.

وأضاف أردوغان اليوم الثلاثاء، “نؤمن بشكل راسخ بحدوث تلاعب منظم وفقدان للشرعية ومخالفات في الانتخابات المحلية باسطنبول … لا يمكننا أن نتجاهل المخالفات الواضحة التي شابت انتخابات اسطنبول ولا يمكننا التغاضي عن سلب الإرادة”.

وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق من اليوم الثلاثاء قرارا بإعادة إلغاء نتائج التصويت السابق في مدينة اسطنبول التي خسر فيها مرشح “العدالة والتنمية”، رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، أمام منافسه من “حزب الشعب الجمهوري”، أكبر قوة في معسكر المعارضة، أكرم إمام أوغلو، وإجراء انتخابات جديدة في المدينة، بعد طلب من “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، ستجري يوم 23 يونيو المقبل.

وجرت في تركيا، يوم 31 مارس الماضي، الانتخابات المحلية في عموم البلاد، وخسر “حزب العدالة والتنمية” في عدد من الولايات والمدن الكبرى بينها العاصمة أنقرة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0