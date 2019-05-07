لجنة البرمجة تحدد موعد قمة نهضة بركان والوداد

هبة سبور – شفيق عنوري

حددت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، موعد مباراة قمة نهضة بركان وضيفه الوداد الرياضي، لحساب مباريات الجولة ال28 من البطولة الاحترافية.

وأعلنت اللجنة المذكورة، أن موقعة بركان والوداد، ستجرى في ال13 من ماي الجاري، على أرضية الملعب البلدي، وذلك بداية من الساعة العاشرة مساء.

ويحتاج الفريق “الأحمر” الذي يتصدر البطولة، إلى تحقيق 5 نقاط من المباريات ال5 المتبقية له في الدوري، لحسم اللقب بشكل رسمي لصالحه.

ويحتل نهضة بركان المنتشي بإنجاز الوصول لنهائي “الكاف” لأول مرة في تاريخه، المركز الثامن في ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة.

يشار إلى أن الوداد هو الآخر، وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الترجي التونسي، فيما سيقابل بركان في نهائي “الكاف” الزمالك المصري

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0