من يروج لاقتراب إعفاء لفتيت من وزارة الداخلية?

لبنى أبروك - هبة بريس

نشرت بعض المنابر الصحفية، خلال اليومين الأخيرين، خبر اقتراب “زلزال حكومي” جديد، سيشهد إعفاءات وتعديلات مهمة على حكومة العثماني، ومن ضمنها إعفاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من منصبه بسبب الوعكة الصحية الأخيرة.

مصدر مطلع، عبر في حديثه مع هبة بريس، عن استغرابه من الخبر المتداول، لافتا الى أن التعديل الحكومي الذي تتحدث عنه بعض الجهات غير وارد حاليا.

وأضاف ذات المصدر، أن لفتيت من ضمن المسؤولين الحكوميين الذسن سحظون بإشادة وتنويه كبيرين من جميع الجهات، لمجهوداته الكبيره وتفانيه في عمله، مشددا على أن قرار إعفاءه عار من الصحة.

وتابع مصدرنا، أن عبد الوافي لفتيت، تميز في حل عدد من الملفات الصعبة والمعقدة ، وعلى رأسها حراك الريف والاساتذة المتدربون واحتجاجان الساعة الاضافية وكذا الحوار الاجتماعي، مسترسلا بالقول”كيف يعقل أن يتم إعفاء الشخص المناسب لأم الوزارات في هذه الظرفية”.

وعن وضعه الصحي، أكد مصدر الجريدة، أن لفتيت قام بعملية جراحية تكللت بالنجاح وحالته الصحية مستقرة، لافتا أنه يتابع كافة التطورات والاحداث الوطنية وكذا الملفات التي تسيرها وزارته بشكل مستمر، وسيلتحق بمكتبه خلال الأيام القليلة القادمة.

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