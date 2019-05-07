بتنسيق مع “الديستي” .. توقيف فتاتين بحوزتهما 10 الاف حبة من “الاكستازي”

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء امس الاثنين ، من توقيف فتاتين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بالمحطة الطرقية بمدينة طنجة، وذلك أثناء استعدادهما لمغادرة المدينة على متن حافلة للنقل الطرقي متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 10.000 قرص إكستازي مخدر، فضلا عن مبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات وهواتف نقالة.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن مصدر هذه الأقراص المهلوسة، وتوقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم في هذه القضية .

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