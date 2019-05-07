قطرات مطرية متفرقة بعدد من المناطق في أول أيام رمضان

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، أن تتشكل كتل ضبابية، خلال الليل والصباح، فوق السهول وسواحل وسهول المحيط الأطلسي وستكون مصحوبة بكتل ضبابية بالشمال والوسط.

وسيلاحظ خلال الظهيرة تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسفوح الشرقية للأطلس، مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية ورعد محلي، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة بالجنوب أو الجنوب الشرقي، بينما ستهب من القطاع الشمالي إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية، وما بين 15 و20 درجة بسهول تادلة والرحامنة وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و23 درجة بأقصى جنوب المملكة وبالجنوب الشرقي.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار ما بين 21 و27 درجة بمرتفعات الأطلس وبسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 27 و33 درجة بالمنطقة الشرقية والريف والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس واللوكوس والغرب والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 32 و38 درجة بسهول تادلة والرحامنة وداخل منطقة سوس والجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين بوجدور والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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