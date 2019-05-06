رحـاب لبنعبداللـه : انت آخر من يجب أن يتحدث عن الـديمقراطية

هبة بريس ـ عبد الله عياش

وجهت حنان رحاب، عضو الكتب السياسي لـ”الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، نقدا لاذعا لنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والإشتراكية”، بسبب اعتبار الأخير أن حزب “الوردة” أصبح تابعا، وأن كاتبه الأول “إدريس لشكر”، يكن العداء لـ”الكتاب” منذ زمان”.

وكتبت رحاب، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” عشية يومه الأحد: “لم أكن أنوي الدخول في سجال أو الرد على بعض الأقاويل التي يطلقها من هنا وهناك بعض خصوم الإتحاد الاشتراكي، وخاصة إذا تعلق الأمر بمن نقتسم معهم المرجعية الفكرية والتوجهات السياسية.. فالإتحاد ومنذ وجوده وهو يتعرض لمثل هذه الإدعاءات والضربات الغادرة، لكنني أجدني اليوم مضطرة للرد على المغالطات والتطاول غير المسبوق لنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، على الإتحاد الإشتراكي وقيادته وتاريخه”. واصفة انتقادات بنعبد الله بالإتهامات المملوءة بالغل والحقد.

وأكدت البرلمانية الإتحادية، أن “بنعبد الله مطالب أكثر من أي أحد بالرد على نوع العلاقة التي تجمع حزبه “في عهده” مع الحزب الأول “انتخابيا” وعن المقابل الوزاري والغنائمي الذي حصل عليه بمنطق “الوزن السياسي”.. أما الإتحاد الاشتراكي فيبني تحالفاته انطلاقا من ما تتيحه له الإمكانيات الديمقراطية.. والمصلحة السياسية للوطن وما تقتضيه من لجم لإستفحال المشاريع المتزمتة والرجعية”. مضيفة “نحن الحزب الوحيد الذي جربت فيه كل معاول الهدم وانخرط المخرن بمفهومه الواسع والحقيقي وآلياته الإعلامية في ذلك، وأنتم تعلمون بها وتعرفونها جيدا وساهمتم فيها أيضا والدليل ما تروجون له”. حسب تعبيرها.

واختتمت تدوينتها قائلة: “فيما يخص “الديمقراطية والحياة الحزبية”، فنبيل بنعبد الله هو آخر من يجب أن يتحدث عن هذا الأمر.. فهو من غير قوانين حزبه من أجل فرض نفسه كأمين عام للمرة الثالثة “أنا وحدي نضوي البلاد”.. في تشابه تام لما يقوم به بعض زعماء دول المنطقة الذين يصفهم حزبه “بالدكتاتورية”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0