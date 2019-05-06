الأوقاف بمصر تحضر مكبرات الصوت بالخارج وتحدد 10 دقائق فقط لـ”خاطرة التراويح”

هبة بريس ـ وكالات

دعت وزارة الأوقاف المصرية، الإثنين، جميع أئمة المساجد إلى الالتزام بألا تزيد خاطرة صلاة التراويح عن 10 دقائق فقط.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، في بيان، “على أئمة المساجد عدم الإطالة في خاطرة التراويح وألا تزيد على 10 دقائق فقط”.

كما طالب طايع بعدم الخروج في القنوت عن الأدعية المأثورة.

وخاطرة التراويح هي درس أو موعظة دينية يلقيها الإمام على المصلين بعد أداء 4 ركعات من صلاة التروايح ومجموعها 11 ركعة.

وتأتي القرارات الجديدة بعد أيام من حظر مكبرات الصوت بالخارج أثناء صلاة التراويح لأول مرة في البلاد ما أثار جدلا كبيرا فيما لم تلتزم بعض المساجد بتطبيق القرار.

ويقدر عدد مساجد مصر بـ108 آلاف مسجد إلى جانب ما يقرب من 7 آلاف زاوية، وفق تصريحات رسمية سابقة.

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