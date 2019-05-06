سيدي قاسم.. دخول رمضان على وقع فوضى الأسعار و الذبيحة السرية

هبة بريس ـ سيدي قاسم

هبة بريس – الرباط

قلق متنامي، ذلك الذي تستقبل به ساكنة إقليم سيدي قاسم شهر رمضان الكريم، حيث لا تزال فوضى الأسعار سيدة الموقف في مختلف مراكز نقط البيع، هاته الأخيرة التي تعرف تباينا من مكان لآخر، خاصة المنتوجات المتعلقة باللحوم الحمراء و البيضاء و الأسماك و الخضر.

مصادر عليمة أكدت لجريدة “هبة بريس” أن الذبيحة السرية عرفت خلال الأيام الجارية انتعاشا ملحوظا، في ظل الفراغ الكبير الذي تتركه المصالح المختصة، وهو ما يجعل المشتغلين في مجال الذبيحة السرية على مستوى جيوب مدينة سيدي قاسم، يكثفون من أنشطتهم خلال الأيام الجارية، مستعين في ذلك بوسائل نقل بدائية ( تريبورتورات، عربات) من شأنها الإضرار بسلامة المستهلك وتعريضه للخطر، في الوقت الذي تعرف فيه المجزرة البلدية وضعية مأساوية.

و وفقا للمعطيات المتوصل بها من داخل دوائر القرار على مستوى عمالة سيدي قاسم، فإن تمت تراخيا في الطريقة التي تم بها الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، لا سيما ما تعلق منها بمراقبة أسعار المواد الغذائية و سلامتها، وكذا تفعيل مصالح الشرطة الإدارية، و مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات، في ظل غياب اتخاذ إجراءات عملية لضمان توفير التموين الكافي و المستمر لمختلف المواد و السلع الأكثر استهلاكا أثناء رمضان، و كذا الاجراءات الكفيلة بحماية صحة و سلامة المستهلك و حماية قدرته الشرائية.

هذا، و يأمل المواطن القاسمي من دوائر القرار على مستوى إقليم سيدي قاسم، العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام الضوابط القانونية و التنظيمية المؤطرة لمجال الذبيحة السرية، و مراقبة النفخ غير المبرر في المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، و إشهار الأثمان طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن، وكذا تفعيل مصالح “الشرطة الإدارية” التابعة للجماعات الترابية، و ” اللجنة الإقليمية” هاته الأخيرة التي تعرف فتورا ملحوظا.

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