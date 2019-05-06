الـخلفي : مندوبية السجون برمجت افتتاح سجون جديدة

نُشر بتاريخ :  2019-05-06 - 21:48
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هبة بريس ـ الرباط

قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن المندوبية العامة لإدارة السجون قامت في 2017 ب 43 ألف و 993 عملية ترحيل من أجل تقريب السجناء إلى عائلاتهم.

وأضاف الخلفي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين أن 76 في المائة من عمليات الترحيل كانت لتقريب المتعقلين لأسرهم، و 945 عملية أخرى تمت بناء على طلبات السجناء أنفسهم.

وأوضح الخلفي أن المندوبية برمجت افتتاح ثلاث سجون جديدة في مناطق بعيدة كالأقاليم الجنوبية للمغرب، وبالضبط في طاطا وكلميم وطانطان. كما برمجت بناء سجنين جديدين في كل من العيون والداخلة.

وأشار الخلفي أن المندوبية تعمل على أنسنة ظروف الاعتقال، وكان آخر ما قامت به هو إلغاء “القفة” التي ترهق العائلات، لكن المشكل الذي تواجهه هو الاعتقال الاحتياطي والضغط الذي يفرزه

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