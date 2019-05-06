مجموعة ريشبوند تشتري حصة 40% من رأسمال شركة ”كاش بلوس“

هبة بريس - اقتصاد

تولى بنك الأعمال المغربي المستقل “برج المالية ” ، والذي ينشط في مجال الهندسة المالية للمؤسسات، بنجاح مهمة مواكبة مجموعة ريشبوند، كبنك استشاري حصري، في عملية شراء حصة 40 في المائة من رأسمال شركة كاش بلوس، التي تعتبر فاعلا مرجعيا في سوق تحويل الأموال بالمغرب.

وحسب بلاغ صحفي، توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، فإن العملية والتي جرت مع صندوق الاستثمار ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز ( MCP) التابع لعائلة عمار، ”تندرج في إطار استراتيجية تنويع الاستثمارات المعتمدة من طرف مجموعة ريشبوند، والتي تستهدف الاستثمار في الأنشطة الموجهة لخدمة الأسر المغربية والتي تتيح فرصا قوية للنمو“.

وأضاف البلاغ على أن كاش بلوس، وهي مؤسسة أداء معتمدة من طرف بنك المغرب، تستجيب بشكل تام للأهداف التي حددتها مجموعة ريشبوند، وذلك نظرا لكونها توفر، عبر شبكتها التي تضم أزيد من 1300 وكالة لتحويل الأموال، باقة من الخدمات والمنتجات لفائدة الأسر المغربية، منها على الخصوص إمكانية إرسال أو تلقي مبالغ مالية عبر ربوع المملكة، وإمكانية التوصل بحوالات مالية مرسلة من الخارج، إضافة إلى خدمات أداء الفواتير والضرائب.

و يعتبر بنك برج المالية، الذي تسيره سلمى بنعدو الإدريسي، بنك أعمال مغربي مستقل، يشمل نطاق نشاطه مهن الهندسة المالية للمؤسسات، ويتدخل في عمليات الاقتناء والاندماجات، وفي عمليات طلب الأموال وفتح الرأسمال، وعمليات الإقراض وإعادة الهيكلة، والاستشارة في مجال الاستثمارات وتقييم المشاريع والشركات.

ومن بين زبائن برج المالية هيئات تدبير الثروات العائلية (مكاتب العائلات)، وصناديق استثمار دولية إضافة إلى فاعلين أساسيين في الاقتصاد المغربي.

ومن خلال قيادته لعمليات طلب رساميل بملايير الدراهم، سواء في المغرب أم في الخارج، برز بنك الأعمال برج المالية بقوة، عبر تغطيته الشاملة لمجموع قطاعات الاقتصاد الوطني، انطلاقا من الصناعة والخدمات، مرورا بالبناء والأشغال العمومية واللوجستيك والعقار والسياحة والصحة والتعليم والتجهيز.

وفي مجال الاستشارة للاستثمار، أنجز بنك الأعمال برج المالية أزيد من 50 مهمة مواكبة رفيعة المستوى لصالح العديد من الزبائن الوطنيين والدوليين العاملين في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0