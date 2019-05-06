نتنياهو .. 55 ألف شخص من دول عربية وإسلامية زاروا إسرائيل

هبة بريس ـ وكالات

كشف أوفير غندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، النقاب عن أن 55 ألف سائح من دول عربية وإسلامية زاروا إسرائيل خلال عام 2018، على الرغم من أن بلدانهم لا تقيم علاقات مع إسرائيل.

وقال غندلمان في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، “زار إسرائيل خلال عام 2018 عدد غير مسبوق من السائحين (55 ألفا) حضروا من دول عربية وإسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل”.

وبحسب غندلمان فإن “الوفود السياحية قدمت من إندونيسيا وماليزيا وتونس والمغرب والسعودية والجزائر والكويت والإمارات وعمان وقطر”، وأشار إلى أن من بينهم سبعة عشر ألفا من الأردن ومصر.

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