بنعبد القادر : الدراسة التقييمية لـ” الساعة الاضافية ” أظهرت عدة إيجابيات

هبة بريس ـ الرباط

كشف محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن النتائج التقييمية لـ ” الساعة الاضافية ” تصب في صحة الفرضيات التي وضعتها الحكومة وهي تتخذ هذا القرار.

وأوضح أن الدراسة أظهرت أن هناك نتائج مطمئنة لاعتماد هذا التوقيت سواء في النقل والصحة والعمل والدراسة ، قبل ان يعد بعرض النتائج التفصيلية لهذه الدراسة فيما بعد، لأنها لم تعرض لحد الساعة في المجلس الحكومي.

وأضاف بن عبد القادر خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه من بين نتائج هذا القرار تحقيق الاستقرار الزمني بحيث لا تقع أربع تغيرات في التوقيت وما ينتج عنها من اضطرابات

وكان قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمغرب بشكل دائم قد أثار موجة استياء كبيرة في المجتمع، وأخرج آلاف التلاميذ للاحتجاج، ووعدت الحكومة آنذاك بأنها ستقوم بدراسة لتقييم نتائج اعتماد توقيت جديد.

وكانت وزارة الطاقة والمعادن، قد أشارت إلى أن إقرار الساعة الإضافية يهدف إلى تحسين هامش احتياطي الكهرباء خلال ساعات الذروة، وتوفير قرابة مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة اعتمادها.

جدير بالذكر أن نقاشا مستفيضا يعرفه الاتحاد الأوروبي حول إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي، بعدما دعا عدد من البرلمانيين إلى تقييم ودراسة جدوى هذا النظام الذي يتم اعتماده ابتداءً من شهر مارس كل سنة.

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