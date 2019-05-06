الداودي بُبَرر ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان

هبة بريس ـ الربـــاط

دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي اليوم الإثنين المواطنين إلى التبليغ عن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمواد الفاسدة خلال شهر رمضان.

وأشار الداودي، خلال رده على سؤال في جلسة بمجلس النواب، إلى تخصيص وزارة الداخلية للرقم الهاتفي 5757 قصد تلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، فضلا عن الأرقام المعتمدة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الصحة.

واعتبر الوزير أن ظاهرتي الغش والفساد التي تطرح كل شهر رمضان “تعد إشكالية لا تتعلق بالعرض”.

كما أوضح الداودي أن “جميع المواد الاستهلاكية متوفرة في السوق”، مضيفا أن المشكل يتمثل في “الوسائط والثقافة السائدة، واستغلال البعض لزيادة الطلب على المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان وإقبال المواطنين على اقتناء بعض المواد الاستهلاكية خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، للزيادة في الأسعار”.

وفي شق متعلق بموضوع تسقيف اسعار المحروقات ، قال لحسن الداودي “لم نشأ نهج أسلوب التهديد مع الشركات حتى لا نعطي صورة سلبية عن الاستثمار بالمغرب، وكي لا يقال إن السلطة تفعل ما تريد لكن بالوصول إلى اتفاق فإن الصورة التي نعطيها للمستثمرين ستكون إيجابية

وتابع الداودي كلامه قائلا:” نحن مسؤولون أمام المواطنين، في مارس كنت في حوار مع الموزعين ويجب أن نكون واضحين الصراع مع الشركات ليس المعارضة من تقوده، أنا دخلت في صراع مع الشركات ولم نتفق معها وأعطيت موعد مارس حتى أضغط عليهم”.

وأضاف “نتحمل مسؤوليتنا مع المواطنين والحكومة صادقة معهم، الحوار مع الشركات كان صعب جدا وحتى نصل إلى اتفاق مرضي للجميع لا يمكن الإضرار بصورة البلاد عبر القيام بالتسقيف بين عشية وضحاها، صورة البلاد أولى من الحكومة”.

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