الـ ONCF يعلن تغييرات على مواقيت بعض القطارات بمناسبة شهر رمضان

هبة بريس ـ الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن اعتماد بعض التغييرات على مواقيت القطارات لتتلاءم مع أوقات العمل الإدارية ولتستجيب بشكل أفضل لمتطلبات زبنائه خلال شهر رمضان الأبرك.

وذكر بلاغ للمكتب أن هذه التغييرات تسجل على محور طنجة -الدار البيضاء/البراق، حيث يشمل برنامج سير قطارات “البراق” خلال هذا الشهر، 12 قطارا بالإضافة إلى قطارين تتم إضافتهما يومي الجمعة والأحد.

ويقدم المكتب من خلال قطارات “البراق” عرضا خاصا برمضان. فعن كل تذكرة ذهاب، ستكون تذكرة الإياب مهداة مجانا بعد الإفطار في نفس اليوم، حيث يخص هذا العرض محاور البراق من الدار البيضاء- المسافرين إلى طنجة ومن الرباط- أكدال إلى طنجة ومن القنيطرة إلى طنجة، أو في الاتجاهات المعاكسة. ويمكن شراء تذكرة الذهاب والإياب إما عبر الإنترنت أو من شبابيك بيع التذاكر بالمحطات.

وفي محور الدار البيضاء-الرباط-القنيطرة، سيتم الاحتفاظ بوتيرة قطار كل 30 دقيقة على محور الدار البيضاء الميناء-الرباط من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، وذلك من الساعة 6 و20 دقيقة صباحا إلى الساعة 6 مساء. كما ستوفر خدمة ليلية بين الساعة 8 مساء و25 دقيقة والساعة 9 مساء و25 دقيقة. أما بالنسبة لمحطة تمارة، فستتوقف بها القطارات كل 30 دقيقة خلال فترة الذروة.

وعلى محور مراكش-الدار البيضاء-فاس/الأطلس، يتضمن البرنامج قطارات بوتيرة ساعتين بين مراكش وفاس من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 مساء، وكذا عرضا يشمل 24 قطارا بين فاس والدار البيضاء بإيقاع قطار على رأس كل ساعة من 7 صباحا و30 دقيقة إلى 3 بعد الزوال و30 دقيقة.

أما على محاور أخرى، فسيتم، حسب البلاغ، إجراء تغييرات على مواقيت القطارات لملاءمتها بشكل أفضل مع حاجيات تنقلات المسافرين خلال هذا الشهر المبارك.

وخلص البلاغ إلى أنه، ومن أجل المزيد من المعلومات حول هذه المواقيت الخاصة وعرض “البراق” لشهر رمضان، يدعوا المكتب زبنائه الكرام للاستعلام عبر مراكز الإستقبال بالمحطات (منشورات وملصقات حول المواقيت)، ومركز خدمة الزبناء، وعبر مواقع الإنترنت www.oncf.ma وwww.oncf-voyages.ma وwww.alboraq.ma، والصفحات الرسمية للمكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

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