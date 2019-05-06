“كريستال اوارد ” يكرم نجوم الوطن العربي بلبنان

هبة بريس ـ القسم الفني

أقيم حفل ختام مهرجان Crystal Award 2019، الذي استمر لمدة 3 أيام، في لبنان بمنطقة “مونتي فردي”، وذلك بحضور عدد كبير نجوم الفن بالوطن العربي.

الحفل شهد حضور كل من الفنان طارق لطفي، والفنان خالد سليم، والفنان الكويتي داوود حسين، والفنان خالد زكي، وغيرهم.

وسلم رئيس المهرجان سامر الزروي ومحمد عزاقير، جوائز المهرجان لكل من الفنان طارق لطفي، والفنان خالد زكي، والفنان خالد سليم، والفنان أحمد حاتم، والمخرج مجدي أبوعميرة، والإعلامية هبة الأباصيري، والفنان أحمد فريد، والسيناريست شريف بدر الدين وهاني إسماعيل وأيمن قنديل.

ومن لبنان تم تكريم كل من الفنانة كارمن لبس، والفنانة دارين حمزة، والفنان وجيه صقر، والممثل الكوميدي ريمون صليبا، والفنان فادي إبراهيم، والمخرج أحمد المنجد، والمطرب ربيع الأسمر، والفنان فادي بدر، والمطرب ماريو ضو، والمطرب وسام الراشد.

ومن سوريا تم تكريم الفنانة صفاء سلطان، والفنانة سحر فوزي، والفنانة ديما بياعة، والفنان صفوان عابد، ومن الكويت الفنان داوود حسين، ومن تركيا علي بوراك .

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