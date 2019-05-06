تقاعد أصحاب البذلة البيضاء يهدد قطاع الصحة بالسكتة القلبية “فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعيش العديد من المراكز الاستشفائية بمختلف المناطق ببلادنا على وقع الصدمة من هول السكتة القلبية التي قد تلازم مغادرة كوادرها من أصحاب البذلة البيضاء لمقرات عملهم بسبب التقاعد بصيغيته، مما قد يشل هذه المرافق الحيوية ويضع العشرات بل المئات من المرضى في مهب الريح في حالة عدم التجاوب مع هذا المعطى من قبل الوزارة الوصية على القطاع للتحرك لسد الخصاص.

هذا عزت مصادر أخرى سبب تفاقم الوضع إلى غياب ظروف الاشتغال الذي بات العنوان الأبرز بمختلف مرافق المستشفيات، فيما رجحت مصادر أخرى سبب مغادرة هذه الأطر الطبية إلى رغبة البعض منهم في تحسين ظروف حياتهم المعيشية، عن طريق خلق مشاريع طبية كفتح عيادات خاصة بعيدا عن سلك الوظيفة العمومية، علما أن هذه الأخيرة تكلف المرضى خاصة أصحاب الدخل المحدود، مبالغ مالية هامة يعجزون عن تسديدها، ليبقى السؤال مطروحا مامصير الفقراء والبسطاء وأين حقهم في العلاج إذا كانت المستشفيات العمومية المتعددة الاختصاصات، و المستوصفات و المراكز الصحية بالعالم القروي تعاني الخصاص، والمصحات الخاصة ترفع سقف العلاج بلهيب فاتوراتها؟

من عاصمة الشاوية، نسوق النموذج وعلى غرار باقي الأقاليم، حيث يسود ترقب مشوب بالحذر عنوانه الأبرز “السكتة القلبية” بأهم مرفق يعتبر الرئة الوحيدة التي يتنفس بها المرضى البسطاء من حاملي الــــــــــ”راميد” وحتى الذين قادهم القدر هناك، حيث شارفت العشرات من خيرة اطره الطبية والتمريضية على الرحيل مما سيضع هذا المركز الصحي على “كف عفريت” في حالة عدم الاستجابة للنداءات المتكررة.

إنه مستشفى الحسن الثاني بسطات، إذ كشفت مصادر هبة بريس، أن إدارة المستشفى بقيادة الدكتور خالد رقيب، سارعت إلى تشخيص الوضع وبعث مراسلة على وضع السرعة إلى المندوبية الاقليمية تتضمن لائحة بأسماء الأطباء والممرضين الذين حان وقت مغادرتهم للقطاع، خطوة استباقية تجنبا للسكتة القلبية.

فهل سيتحرك المسؤولون اقليميا وجهويا وحتى وطنيا لتدارك الوضع، على الرغم من إدارة المستشفى اخذت على عاتقها تدبير المرحلة من خلال تنظيم حملات طبية وفحوصات بالصدى والسكانير حتى في أيام العطل الأسبوعية لسد الخصاص ومواجهة ظاهرة الاكتظاظ وطول المواعيد، وهب بصدد تنظيم أيام طبية اخرى في القريب العاجل لمعالجة مشكل العمليات الجراحية التي كثر الحديث عنها مؤخرا وبات معها المرضى يحملون أمراضهم وأسقامهم نحو مصحات أخرى .

وحتى لا نبخس الناس أشياءهم

فعلى الرغم من المشاكل القائمة التي لا يمكن عدها ولا احصاؤها، إلا أن مستشفى الحسن الثاني بسطات يبقى كمرفق صحي حيوي بالإقليم مشهود لبعض أطره الطبية بالكفاءة والنزاهة..

تجدهم بقلب إدارة المستشفى وبقسم المستعجلات يواجهون الصراخ والعويل والعراك والاهانات، تجدهم بقسم العناية المركزة يفتحون أبواب الأمل لمعانقة الحياة من جديد، تجدهم على باب قسم الأطفال الذي يعج بملائكة الرحمن ينتظرون دورهم في العلاج، تجدهم منتشرين بمركز التشخيص الطبي هذا الأخير الذي يعرف اكتظاظا غير مسبوق، من بين هؤلاء الشرفاء تجدهم في كل مكان وكل شبر من مستشفى الحسن الثاني بسطات، الذي وإن قيل عنه الكثير فيما يخص تدني الخدمات الطبية وغيرها، لكن بذور الأمل تلوح في الأفق لتخرج من بين ثناياها روح المبادرة وترميم ما فات.

تفاصيل حول مشكل الخصاص وتدبير المرحلة ضمن الربورطاج التالي:

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