إرتفاع أسعار البصل ” يدمع عيون” الأسر المغربية في رمضان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت أسعار البصل بكل أنواعه ارتفاع ” جنوني” في الفترة الأخيرة ، بسبب ندرتها بالأسواق ، وذكرت بعض المصادر ل ” هبة بريس” أن هنالك كميات كبيرة من المنتظر وصولها إلى الاسواق المغربية عن طريق الاستيراد، دون تحديد موعد لذلك او الدول المصدرة .

وأوضح نفس المصدر، أن أزمة البصل من المتوقع استمرارها طيلة شهر رمضان، الى في حالة دخولها للاسواق عن طريق الاستيراد، ويتراوح سعر الكلغ الواحد من البصل، في حدود 13 درهما ، من طرف تجار ” التقسيط” .

وتحدث بعض المزارعين ل ” هبة بريس” على أن بذور البصل تزرع بالمغرب ابتداء من أواخر أكتوبر- نونبر في المناطق القارة من البلاد و في غشت – شتنبر في المناطق الساحلية، علما بان الزراعة المبكرة في المناطق القارة خلال غشت – شتنبر تؤدي إلى التكوين المبكر للبصيلات و إلى انتفاخها حتى تتعدى حجم 17 ميلمتر فيؤثر فيها عامل البرودة و تتكون المزهرية ثم البذار غير المرغوب فيها، و هذا ما لا يحبذه المزارع الذي يهدف إلى إنتاج البصل .

وأضاف هؤلاء ، أن القزح يغرس خلال الأشهر ما بين أكتوبر و مارس ، وكلما كان الغرس مبكرا في المناطق الدافئة و التربة الخفيفة إلا و كان الإنتاج أفضل وتزامن مع فصل الربيع، حيث يكون الطلب كبيرا على البصل والثمن مرتفعا .

و يغرس البصل الأم المنتج للبذور خلال الأشهر ما بين يناير و مارس، حيث تكون درجة الحرارة منخفضة، مما يزيد من عدد الشماريخ الزهرية الحاملة للبذور. أما إذا كان الغرس متأخرا ، فقد لا يتم التبريد وينتج المزارع بصلا رديئا عوض البذور . مشيرين ، أنه يمكن إنتاج البذور من البذرة مباشرة في السنة واحدة إذا كان الزرع مبكرا في شهر غشت – شتنبر في الأماكن القارة .

وكشفت مصادر متطابقة ، أن عدد من التجار قد لجؤوا الى عملية التخزين في وقت سابق، مما إنعكس على الأسعار بسبب الطلب وارتفاع السعر في ظل وجود شح للبصل بالأسواق.

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