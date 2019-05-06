طنجة: هذه حقيقة العثور على جثة حارس أمن خاص بالمنطقة الصناعية

اس.بويعقوبي – هبة بريس

تدوالت بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية خبر العثور صبيحة يوم السبت المنصرم على جثة شاب يعمل حارس امن خاص باحدى مصانع النسيج بالمنطقة الصناعية المجد العوامة وان الهالك تبدو عليه آثار جرح على مستوى عنقه مرجحة تلك المواقع فرضية تعرضه لجريمة قتل.

وحول حقيقة هذه الواقعة فان الأبحاث والتحريات الجنائية الميدانية والتقنيةالتي باشرتها المصلحة الولا ئية للشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة تحت إشراف النيابة العامة المختصة ومن خلال تحليلها وقراءتها و مراجعتها الدقيقة لكاميرا المراقبة بمكان العثور على جثة الضحية اتضح ان الامر يتعلق بعملية انتحار أقدم عليها الشاب بعدما تعمد إيذاء نفسه بواسطة سلاح أبيض على مستوى عنقه فارق الحياة على اثرها.

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