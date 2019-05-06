ترامب يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

هبة بريس - وكالات

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهنئة لكافة المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص الرسالة، التي نشرها المكتب الصحفي للبيت الأبيض، “شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم على النبي محمد، وعند تحري رؤية هلال رمضان، ستقوم الأسر والمجتمعات المسلمة بتكريم هذه الذكرى وتبدأ شهرا مكرسا للتأمل الذاتي والتجدد الروحي والتقوى والصلاة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “يصوم المسلمون خلال شهر رمضان من الفجر حتى المغرب ويقومون بتلاوات قرآنية وبأعمال البر والخير، فيطورون بذلك حسا متجددا بغاياتهم في رحلتهم الروحانية ويتعمق تقديرهم لنعم الله ورحمته”.

وأردف “ستسنح لنا في شهر رمضان المبارك فرصة التأمل في البركات والنعم التي منحنا إياها الله والعمل على تحقيق المزيد من المودة فيما بيننا. يمكننا أن نحقق معا مجتمعا أكثر انسجاما واحتراما إحياء لشهر رمضان”.

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