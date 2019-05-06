“تويتر” و”إنستغرام” يطلقان مفاجأة خاصة بشهر رمضان

هبة بريس - وكالات

أعلنت شبكتا التواصل الاجتماعي “تويتر” و”إنستغرام” إطلاقهما مفاجأة جديدة خاصة بالمستخدمين المسلمين من حول العالم، احتفالا بشهر رمضان.

وأوضحت تقارير صحفية أن التطبيقين أطلقا تلك التحديثات بـ7 لغات، وهي العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والتركية، والهندية، والبنغالية، والبهاسا.

وستركز التحديثات الجديدة على مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة، لإضفاء روح رمضان على المحادثات.

وستظهر تلك الرموز الجديدة، عندما تضيف مثلا هاشتاغ لكلمة “رمضان” أو “رمضان كريم” أو “رمضان مبارك”.

وسيظهر بجانب الوسم المكتوب، رمز تعبيري لمسجد وهلال.

كما يمكن أن يظهر رمز تعبيري آخر لفانوس رمضان، إذا ما كتب الشخص أي هاشتاغ متعلق بفانوس أو فوانيس رمضان.

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