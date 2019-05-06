ميغان ماركل تضع مولودها.. واسم الطفل غير معلن

نُشر بتاريخ :  2019-05-06 - 14:28
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هبة بريس - وكالات

أعلن قصر بكنغهام في بيان، الاثنين، أن ميغان ماركل دوقة ساسكس البريطانية وزوجة الأمير هاري، وضعت مولودا ذكرا، فيما لم يعلن جتى الآن اسم الطفل.

وقال القصر: “دوقة ساسكس وضعت بسلام طفلا ذكرا (…) كان دوق ساسكس حاضرا وقت الولادة”.

من جانبه، أكد الأمير هاري التقارير الصحفية التي تحدث عن إنجاب زوجته، دوقة ساسكس.

وقال الأمير هاري:” لقد كان الأمر مذهلا. أنا فخور جدا بزوجتي”، بحسب ما أوردت “سكاي نيوز”.

وأضاف :” كانت أكثر تجربة مدهشة يمكن لي تصورها”.

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