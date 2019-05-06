مدرب الصفاقسي: بركان أجبرنا على تغيير طريقة لعبنا.. وقد استحق خصمنا الفوز في المباراة

هبة سبور – شفيق عنوري

أكد الهولندي رود كرول، مدرب الصفاقسي التونسي، أن نهضة بركان أجبره على تغيير طريقة اللعب، عبر الضغط الكبير الذي مارسه لاعبوه في المباراة التي جمعت الفريقين برسم إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال كرول في تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة، “هدف بركان المبكر حمسهم وساعدهم على إضافة هدفين آخرين”.

وتابع، الضغط الكبير لنهضة بركان فرض علينا لعب الكرات الطويلة، وهذا ما لم نتعود عليه”.

وأبدى كرول تأسفه الشديد على فشل فريقه في التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأضاف المدرب الهولندي، أن نهضة بركان استحق الفوز في المباراة والتأهل للنهائي.

يشار إلى أن المباراة انتهت بثلاثية نظيفة لصالح نهضة بركان، ليقلب الطاولة على الصفاقسي الذي كان قد أنهى لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

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