ليلة رمضان.. العثور على شخص داخل سيارة أجرة مقتولا بسيدي قاسم‎

هبة بريس- الرباط

صدمة كبيرة تلك التي استفاقت عليها ساكنة سوق الأحد جماعة الشبانات ضواحي سيدي قاسم بعدما تم العثور على صاحب سيارة أجرة (س.آ) من الصنف الكبير، مقتولا داخل سيارته، حيث تعرض لمختلف أنواع الضرب بالعصي و الأسلحة البيضاء في أماكن مختلفة من جسده.

الحادث الذي يفترض أن تكون له علاقة بتصفية حسابات، خلف حالة من الهلع و الفزع بين ساكنة سوق الأحد خاصة و أن الضحية عرف بأخلاق حميدة و خصال حسنة، الأمر الذي يجعل عملية القتل محاطة بالكثير من الغموض حول دوافعها و حيثياتها.

هذا، وفور علمها بالحادث انتقلت السلطات القضائية والشرطة المختصة لمعاينة الجثة، ليتم الأمر بنقلها لمستودع الاموات، قصد إخضاعها للتشريح، فيما تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الواقعة التي يلفها الكثير من الغموض.

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