هذا أول ضحايا رامز جلال في رمضان مع ”رامز في الشلال“

نُشر بتاريخ :  2019-05-06 - 13:51
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هبة بريس - وكالات

تنطلق أولى حلقات برنامج ”رامز في الشلال“، الذي يقدمه النجم المصري رامز جلال، عبر شاشة MBC مصر، في السابعة مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا لمصدر خاص لـوكالة“إرم نيوز“، ستحل النجمة المصرية ياسمين صبري، ضيفة بأولى حلقات البرنامج، لتكون أول ضحية للموسم الحالي من البرنامج.

وكان رامز جلال، قد نشر البرومو الرسمي، للبرنامج عبر حسابه على ”إنستغرام“، وعلق قائلًا: ”بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلِي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر يارب“.

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