ارتفاع عدد مستعملي مطار المسيرة أكادير خلال شهر مارس 2019

نُشر بتاريخ :  2019-05-06 - 13:06
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هبة بريس

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار المسيرة ـ أكادير خلال شهر مارس 2019 ، ما مجموعه 186 ألف و 895 مسافرا ، مقابل 164 ألف و 166 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2018 ، ليسجل بذلك ارتفاعا بمعدل 85 ر13 في المائة.

وتفيد المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات ، أن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية الدولية في مارس الماضي ، يمثلون نسبة 08 ر9 في المائة ، من مجموع المسافرين الذين عبروا من مختلف المطارات المغربية ، والبالغ عددهم 2 مليون و58 ألف و 322 مسافرا.

وبخصوص حركة الطائرات المسجلة ، فأشار المصدر نفسه إلى أن حصة مطار المسيرة ـ أكادير من هذه الحركة بلغت نسبة 62 ر8 في المائة ، وذلك من مجموع 16 ألف و 792 حركة سجلت بمجموع مطارات المملكة في مارس من السنة الجارية .

وجاء الخط الجوي الرابط بين مطار المسيرة ـ أكادير ومطار باريس ـ أورلي الفرنسي في الرتبة الخامسة من بين خطوط الرحلات الجوية الدولية التي احتلت الصدارة على صعيد مختلف مطارات المملكة في مارس 2019 ، حيث استعمل هذا الخط من طرف 35 ألف و 681 مسافرا.

ويذكر أن مطار المسيرة ـ أكادير الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين خلال شهر مارس من السنة الجارية ، وذلك وراء كل من مطار المنارة ـ مراكش الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 578 ألف و747 مسافرا ، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 796 ألف و 405 من المسافرين .

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