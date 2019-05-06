بولونيا ..الأمن يحقق في سلسلة انذارات تفيد بوجود متفجرات بمؤسسات تعليمية

هبة بريس - وكالات

فتح مكتب التحقيقات المركزي البولوني، اليوم الاثنين، عملية بحث في سلسلة انذارات تتجاوز المائة ،تفيد بوجود متفجرات في مؤسسات تعليمية.

وأفاد بلاغ أمني عن قيام أشخاص بإرسال تهديدات إلى المؤسسات التعليمية في بولونيا تفيد بوجود متفجرات، والهدف من ذلك “التشويش “على مسار امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا)،التي انطلقت اليوم .

ووفقا للمعلومات الأمنية الواردة ،تم اجراء امتحان الشهادة الثانوية في بعض المدارس الثانوية مع تأخير، ولا توجد حاليا أية معلومات تفيد بعدم إجراء الامتحان في أي مؤسسة تعليمية في مختلف مناطق البلاد .

وتلقى العديد من مديري المدارس اليوم الأثنين رسائل عبر البريد الإلكتروني قبل الساعة التاسعة صباحا، تزعم وجود قنابل في المباني التعليمية، وهم الأمر نحو 122 مؤسسة تعليمية من مختلف أنحاء بولونيا .

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