رسميا.. ليفربول من دون نجميه الأبرز أمام برشلونة

هبة بريس - وكالات

سيغيب المهاجمان المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو عن المواجهة المرتقبة لفريقهما ليفربول الإنجليزي ضد ضيفه برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحسب ما أعلن مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب.

وخرج صلاح على حمالة في أواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل، السبت، مصابا برأسه إثر احتكاك مع حارس الأخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، في حين غاب فيرمينو لإصابة في المحالب.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي الاثنين: “كلاهما سيغيب غدا”، مضيفا: “أصيب صلاح بارتجاج في المخ. لن يسمح له بالمشاركة. هو يشعر بأنه على ما يرام لكن ليس من الجيد مشاركته من وجهة نظر طبية.

وتابع: “يأمل صلاح بشدة في المشاركة لكننا ليس بوسعنا القيام بذلك”.

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