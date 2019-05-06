بالأرقام : تراجع معدل البطالة في المغرب بداية السنة الجارية

هبة بريس

ذكرت مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الربع الأول من سنة 2019 ، أن معدل البطالة انتقل من 10,5 بالمائة إلى 10 بالمائة على المستوى الوطني، وذلك خلال الربع الأول من السنة الجارية .

وحسب المذكرة، فإنه بانخفاض ب 69 ألف شخص بالوسط الحضري وارتفاع 8 آلاف بالوسط القروي، فقد تراجع عدد العاطلين بـ 61 ألف شخص على المستوى الوطني، ليبلغ بذلك مليون و211 ألف شخص.

وفي التفاصيل ، أشارت المذكرة ، إلى أن معدل البطالة خلال الفترة نفسها ، انتقل من 6ر15 بالمائة إلى 14,5 بالمائة بالوسط الحضري، ومن 3,5 بالمائة إلى 3,8 بالمائة بالوسط القروي.

وقد سجلت أهم الانخفاضات في معدلات البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ( من 25,7 بالمائة إلى 24,1 بالمائة، ولدى الأشخاص الحاصلين على شواهد، حيث بلغ معدل البطالة 17,1 بالمائة مقابل 18,3 بالمائة سنة من قبل .

ومن جهته، عرف حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص انخفاضا ب 42 ألف شخص ليبلغ مليون و48 ألف شخص على المستوى الوطني.

كما انخفض معدل الشغل الناقص بـ 0,4 نقطة مقارنة مع الربع الأول من سنة 2018، منتقلا بذلك من 10 بالمائة إلى 9,6 بالمائة على المستوى الوطني، ومن 9,4 بالمائة إلى 9,0 بالمائة بالوسط الحضري، ومن 10,7 بالمائة إلى 10,4 بالمائة بالوسط القروي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0