لأول مرة في التاريخ.. الرد بالصواريخ على هجوم “هاكرز” !

هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة على منزل في قطاع غزة تقع فيه ما وصفه بـ”القوات السيبرانية” لحركة حماس.

وحسب ادعاء الجيش جاءت هذه الغارة، التي قام بها يوم السبت الماضي، ردا على “تورطهم في هجوم إلكتروني على المجال السيبراني الإسرائيلي”.

وقال جنرال إسرائيلي يرأس كتيبة “الدفاع السيبراني” في الجيش: “كنا نتفوق عليهم طول الوقت”.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل أخرى حول “الهجوم السيبراني لحماس”، مذكرا فقط أنه أوقف الهجوم الإلكتروني في البداية ثم رد عليه بالصواريخ.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0