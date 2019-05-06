مدينة الصويرة تنال إعجاب 20 سفير معتمد بالمغرب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبر وفد دبلوماسي يضم نحو 20 سفيرا معتمدا حديثا بالمغرب، اعجابهم بالمؤهلات التاريخية والثقافية والحضارية التي تزخر بها مدينة الصويرة، والتي تشكل تفردها في مجال التعايش السلمي والعيش المشترك.

ومن خلال هذه الزيارة، انتهت يوم أمس الاحد 5 ماي الجاري، والتي تندرج في إطار رحلة تم تنظيمها لصالح الدبلوماسيين في مدن الجرف الأصفر والصويرة وآسفي والجديدة، تهدف المؤسسة الدبلوماسية، الجهة المنظمة، إلى إطلاع السفراء الأجانب الموروث العربي – الأندلسي، وإبراز تجذر قيم السلام والتسامح والانفتاح والتقاسم والتعايش السلمي الذي ميز المملكة منذ قرون طويلة.

و توجه السفراء إلى ساحة مولاي الحسن، وقاموا بزيارة إلى الميناء وسقالة الميناء، حيث قدمت لهم شروحات حول تاريخ والأدوار الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية التي اضطلع بها ميناء موكادور في إشعاع مدينة الصويرة عبر التاريخ.

كما زار السفراء متحف سيدي محمد بن عبد الله، وإكتشاف مختلف المؤهلات والثروات التي تزخر بها المدينة والمناطق المجاورة لها، فضلا عن الموروث التاريخي والحضاري الذي يعود إلى قرون مضت، والذي يبرز تفرد وروعة هذه المدينة المغربية الأطلسية العريقة.

وختم الوفد الدبلوماسي للسفراء الاجانب، زيارته إلى تعاونية “مرجانة” لاستخراج زيت أركان، حيث توقفوا عند مختلف مراحل إنتاج هذا الزيت الطبيعي، كما زاروا معرضا لمختلف المنتوجات التي تعتمد على زيت أركان.

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