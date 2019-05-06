الجامعة تهنئ نهضة بركان بعد تأهله لنهائي كأس “الكاف”

هبة سبور – شفيق عنوري

هنأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فريق نهضة بركان، بعد تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب النادي الصفاقسي التونسي.

وسيواجه نهضة بركان الذي وصل للنهائي لأول مرة في تاريخه في ثالث مشاركة له في المسابقات القارية، الزمالك المصري الذي عبر النجم الساحلي التونسي.

ويأتي إجاز بركان بعد يوم واحد من وصول الوداد الرياضي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيقابل الترجي التونسي.

يشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية، فوزي لقجع، يتولى أيضا رئاسة نادي نهضة بركان.

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